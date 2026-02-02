Glosario de tecnología: qué significa Ventajas y desventajas de Python

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué significa Ventajas y desventajas de Python

Python es un lenguaje de programación muy conocido actualmente, por lo que es importante conocer sus ventajas y desventajas.

En líneas generales, es un lenguaje de programación bastante multifuncional y que otorga grandes posibilidades. No obstante, es importante saber cuales son las ventajas y desventajas de Python.

Ventajas de Python

En primer lugar, se nombrarán las ventajas:

Variedad de propósitos. Como ya se dijo anteriormente, este lenguaje da la posibilidad de crear muchas cosas que van desde páginas webs, pasando por inteligencia artificial o incluso aplicaciones de Data Science. Multiplataforma. De igual forma, se considera que es un lenguaje multiplataforma pues es compatible con los principales sistemas operativos. Orientado a objetos. Está orientado a objetos, lo que se traduce en que crea objetos que agregan datos o funciones. Multiparadigma. Adicionalmente, se debe mencionar que se le considera como un lenguaje multiparadigma. Esto porque no sólo ofrece programación orientada a objetos, sino que también otros tipos de programación como la estructura, funcional o imperativa. Sintaxis directa. También cuenta con una sintaxis bastante directa y clara, haciendo que todo código escrito en Python sea fácil de entender. Fácil aprendizaje. Siguiendo la línea anterior, se entiende que Python es uno de los lenguajes más fáciles de aprender por los principiantes. Librerías. Posee una enorme capacidad para la utilización de librerías. Estas otorgan una gran cantidad de funcionalidades extras al código. Lenguaje interpretado. Al tratarse de un lenguaje de programación interpretado, presenta un desarrollo mucho más eficaz. Alto nivel. De igual forma, es importante añadir que al tratarse de un lenguaje de alto nivel, este presenta una mayor facilidad de uso. Gran cantidad de herramientas. Como programa, este lenguaje te da una gran cantidad de herramientas que ayudan mucho al programador. Software libre y código abierto. Es de uso gratuito y es libre de utilizarse en cualquier sistema operativo. Esto, además, ha favorecido a la creación de una gran comunidad que respalda día a día a este lenguaje de programación.

Desventajas de Python

Y así como se mencionaron las ventajas, también es importante señalar cuales son las desventajas que presenta este lenguaje de programación.

Velocidad lenta. Primeramente, hay que añadir que esto hace referencia a su capacidad de ejecución. Esto porque es un lenguaje interpretado y la ejecución se hará traduciendo a través del intérprete de Python y no directamente en la máquina. Aprendizaje. A pesar de que es un lenguaje bastante fácil e intuitivo, la cosa se complica al momento de querer desarrollar webs o aplicaciones que tienen características muy específicas. También es importante aclarar que, debido a esto, han salido muchos frameworks. Hosting. En general, no todos los servicios de hosting están preparados para soportar lo que se crea con Python. Mala opción para aplicaciones móviles. Debido a que se considera lento en ejecución, no se recomienda para la ejecución y creación de aplicaciones móviles. En general, se utiliza más en la programación que esté ligada a un servidor. Consumo de memoria. Su consumo de memoria es bastante alto, esto en vista de que ofrece una gran flexibilidad en los tipos de datos.

