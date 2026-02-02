El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 2 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Nifty 50, que empieza la jornada en los mercados del lunes 2 de febrero con leves ascensos del 0,31%, hasta los 24.903,60 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el indicador corta con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nifty 50 registra un descenso 1,08%; pese a ello desde hace un año aún conserva un incremento del 9,09%. El Nifty 50 se sitúa un 5,41% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 0,31% por encima de su valoración mínima del año en curso (24.825,45 puntos).