Principal índice de Lisboa alcanza cifras positivas al cierre de la jornada de este 30 de enero

Cierre de operaciones PSI 20: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el PSI 20, que terminó la jornada en los mercados del viernes 30 de enero con leves incrementos del 0,2%, hasta los 8.662,19 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 8.707,05 puntos y un mínimo de 8.635,57 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,82%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el PSI 20 marca un incremento 1,22%, de manera que en el último año mantiene aún un ascenso del 32,92%. El PSI 20 se sitúa un 0,01% por debajo de su máximo del presente año (8.663,41 puntos) y un 3,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).

