Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 30 de enero

Comienzo en rojo para el BSE Sensex 30, que inaugura la sesión del viernes 30 de enero con caídas del 0,63%, hasta los 82.044,45 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el índice pone punto final a tres sesiones de tendencia positiva.
En relación a los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula una subida 0,62%, de manera que en el último año aún conserva un incremento del 5,86%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,33% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 0,62% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (81.537,70 puntos).