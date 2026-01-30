Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 30 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el BSE Sensex 30, que inaugura la sesión del viernes 30 de enero con caídas del 0,63%, hasta los 82.044,45 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el índice pone punto final a tres sesiones de tendencia positiva.

En relación a los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula una subida 0,62%, de manera que en el último año aún conserva un incremento del 5,86%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,33% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 0,62% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (81.537,70 puntos).