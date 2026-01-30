Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 30 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el Swiss Market, que inaugura rueda bursátil del viernes 30 de enero con leves subidas del 0,15%, hasta los 13.168,18 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el selectivo acumula dos fechas sucesivas de subida.

En los últimos siete días, el Swiss Market marca un ascenso 0,16%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 6,05%. El Swiss Market se sitúa un 2,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.476,32 puntos) y un 1,11% por encima de su cotización mínima del año en curso (13.023,81 puntos).