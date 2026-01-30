Noticias

Acciones italianas van al alza durante arranque de la sesión de este 30 de enero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Inicio de jornada en positivo para el FTSE MIB IDX, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 30 de enero con leves subidas del 0,44%, hasta los 45.273,15 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con días pasados, el indicador con este dato interrumpe la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores.

En relación a la última semana, el FTSE MIB IDX marca un ascenso 0,98% y desde hace un año aún acumula un incremento del 24,27%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 1,26% por debajo de su máximo del presente año (45.850 puntos) y un 1,76% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.488 puntos).

