Noticias

Taiwan Weighted abrió operaciones al alza este 29 de enero

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el Taiwan Weighted, que comienza la sesión de mercado del jueves 29 de enero con leves incrementos del 0,5%, hasta los 32.967,78 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas anteriores, el indicador acumula seis fechas consecutivas de números positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un incremento 3,85%, por ello en términos interanuales aún conserva una subida del 43,18%.

Temas Relacionados

TaiwanMercadosBolsa de Valores de TaiwanaccionesAperturaNoticiasIndices financieros globales

Últimas Noticias

Las películas favoritas del público en Netflix Uruguay

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las películas favoritas del público

Ranking de Netflix en Ecuador: estas son las películas más vistas del momento

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Ranking de Netflix en Ecuador:

Los mejores filmes de Netflix Chile para ver en cualquier momento

El boom de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Los mejores filmes de Netflix

Chontico Noche: resultados del último sorteo de hoy miércoles 28 de enero de 2026

Estos son los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Chontico Noche: resultados del último

Glosario de tecnología: qué significa Sistema binario

La tecnología también ha impactado la salud con dispositivos novedosos y aplicaciones que ayudan a las personas enfermas

Glosario de tecnología: qué significa