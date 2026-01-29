Taiwan Weighted abrió operaciones al alza este 29 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el Taiwan Weighted, que comienza la sesión de mercado del jueves 29 de enero con leves incrementos del 0,5%, hasta los 32.967,78 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas anteriores, el indicador acumula seis fechas consecutivas de números positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un incremento 3,85%, por ello en términos interanuales aún conserva una subida del 43,18%.