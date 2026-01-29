Noticias

Principal índice italiano registra ganancias de 0,5% al inicio de la sesión de este 29 de enero

Inicio de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Buena apertura para el FTSE MIB IDX, que comienza la sesión bursátil del jueves 29 de enero con leves ascensos del 0,5%, hasta los 45.362,59 puntos, tras la apertura. En relación a días anteriores, el indicador cambia el sentido del dato previo, donde marcó una disminución del 1,09%, siendo incapaz de establecer una tendencia estable.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el FTSE MIB IDX registra un incremento 0,6%, por lo que en el último año aún acumula una subida del 24,72%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 1,06% por debajo de su máximo del presente año (45.850 puntos) y un 1,97% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (44.488 puntos).

