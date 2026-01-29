Noticias

KOSPI subió un 0,98% en el mercado surcoreano tras el cierre de la jornada este 29 de enero

Cierre de sesión KOSPI: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el KOSPI, que acabó la jornada en los mercados del jueves 29 de enero con ascensos del 0,98%, hasta los 5.221,25 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 5.252,61 puntos y la cifra mínima de 5.073,12 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,42%.

En los últimos siete días, el KOSPI marca un ascenso 5,43%, de manera que en términos interanuales aún conserva una subida del 109,12%.

