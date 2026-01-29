El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Nifty 50, que comienza la sesión de mercado del jueves 29 de enero con ligeras caídas del 0,27%, hasta los 25.275,40 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días anteriores, el indicador con este dato frena la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nifty 50 anota una subida 0,47%, por lo que en el último año aún mantiene un ascenso del 9,16%. El Nifty 50 se sitúa un 4% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 0,91% por encima de su cotización mínima del año en curso (25.048,65 puntos).