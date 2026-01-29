BSE Sensex 30 abrió con tendencia negativa este 29 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión bursátil del jueves 29 de enero con caídas del 0,38%, hasta los 82.033,16 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas pasadas, el índice bursátil pone fin a dos sesiones de tendencia positiva.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 marca un descenso 0,33% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún un ascenso del 6,87%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,35% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 0,61% por encima de su valoración mínima del año en curso (81.537,70 puntos).