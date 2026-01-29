Noticias

ATX cerró operaciones en terreno positivo este 29 de enero

Cierre de operaciones ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el ATX, que terminó la sesión bursátil del jueves 29 de enero con caídas del 0,75%, hasta los 5.578,55 puntos. El índice marcó un máximo de 5.665,77 puntos y un volumen mínimo de 5.561,84 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,83%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el ATX marca un ascenso 0,61%, de modo que en el último año aún conserva un incremento del 44,82%. El ATX se sitúa un 0,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.620,66 puntos) y un 4,24% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.351,75 puntos).

