Apertura del Swiss Market este 29 de enero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Swiss Market, que inaugura la sesión de mercado del jueves 29 de enero con una variación del 0,03%, hasta los 13.027,56 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil cambia el sentido del dato previo, en el que se anotó un descenso del 0,56%, siendo incapaz de establecer una tendencia clara.

En los últimos siete días, el Swiss Market marca una bajada 1,52%; pero desde hace un año mantiene aún una subida del 6,02%. El Swiss Market se sitúa un 3,33% por debajo de su máximo del presente año (13.476,32 puntos) y un 0,03% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).

