Acciones suizas suben; así fue el cierre del Swiss Market este 29 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en alza para el Swiss Market, que terminó rueda bursátil del jueves 29 de enero con notables subidas del 0,95%, hasta los 13.147,93 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 13.201,33 puntos y un volumen mínimo de 12.941,92 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,97%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Swiss Market acumula un descenso 0,61%; sin embargo en el último año aún acumula una subida del 7%. El Swiss Market se sitúa un 2,44% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.476,32 puntos) y un 0,95% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).