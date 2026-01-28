Noticias

Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 28 de enero

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el EuroStoxx 50, que empieza la jornada del miércoles 28 de enero con leves subidas del 0,31%, hasta los 6.012,94 puntos, tras la apertura. Con respecto a días previos, el selectivo encadena tres sesiones sucesivas en ascenso.

Teniendo en cuenta la última semana, el EuroStoxx 50 acumula una subida 2,21% y en el último año aún mantiene un ascenso del 15,24%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,47% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.041,14 puntos) y un 2,78% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).

