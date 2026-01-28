Noticias

El índice de Corea del Sur terminó la jornada al alza este 28 de enero

Cierre de sesión KOSPI: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Buena sesión para el KOSPI, que cerró rueda bursátil del miércoles 28 de enero con notables incrementos del 1,69%, hasta los 5.170,81 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 5.183,44 puntos y la cifra mínima de 5.124,80 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,13%.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI anota un ascenso 5,31%, por lo que en el último año aún conserva una subida del 107,05%.

