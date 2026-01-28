Noticias

El índice bursátil Russell 2000 abre jornada este 28 de enero con ganancia de 0,41%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el Russell 2000, que comienza la sesión de mercado del miércoles 28 de enero con leves ascensos del 0,41%, hasta los 2.677,65 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con jornadas anteriores, el índice bursátil encadena dos fechas sucesivas de ganancias.

Teniendo en cuenta la última semana, el Russell 2000 marca una bajada del 0,76%. El Russell 2000 se sitúa un 1,51% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 6,75% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).

