Cotización del Nikkei del 28 de enero

Jornada sin cambios para el Nikkei, que terminó la sesión de mercado del miércoles 28 de enero con una variación del 0,04%, hasta los 53.313,22 puntos. El índice anotó un máximo de 53.507,18 puntos y la cifra mínima de 52.788,10 puntos. El rango de cotización para el Nikkei entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,34%.

Con respecto a los últimos siete días, el Nikkei registra un ascenso 1,02%, por lo que desde hace un año aún conserva una subida del 38,22%. El Nikkei se sitúa un 1,89% por debajo de su máximo del presente año (54.341,23 puntos) y un 4,3% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).