Cotización del Nikkei del 28 de enero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Jornada sin cambios para el Nikkei, que terminó la sesión de mercado del miércoles 28 de enero con una variación del 0,04%, hasta los 53.313,22 puntos. El índice anotó un máximo de 53.507,18 puntos y la cifra mínima de 52.788,10 puntos. El rango de cotización para el Nikkei entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,34%.

Con respecto a los últimos siete días, el Nikkei registra un ascenso 1,02%, por lo que desde hace un año aún conserva una subida del 38,22%. El Nikkei se sitúa un 1,89% por debajo de su máximo del presente año (54.341,23 puntos) y un 4,3% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

