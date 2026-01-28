Noticias

Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró la jornada ganando terreno este 28 de enero

Cierre de sesión Nifty 50: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el Nifty 50, que cerró la jornada financiera del miércoles 28 de enero con incrementos del 0,66%, hasta los 25.342,75 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 25.372,10 puntos y un volumen mínimo de 25.187,65 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,73%.

Con respecto a los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una subida 0,44%, por lo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 10,07%. El Nifty 50 se sitúa un 3,74% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 1,17% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (25.048,65 puntos).

