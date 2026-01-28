Noticias

Cierre del principal índice de Lisboa este 28 de enero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el PSI 20, que acabó la jornada del miércoles 28 de enero con una variación del 0,11%, hasta los 8.663,41 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 8.682,33 puntos y un volumen mínimo de 8.598,50 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,97%.

En los últimos siete días, el PSI 20 registra un incremento 2,4%, por lo que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 32,79%.

