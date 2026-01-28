BSE Sensex 30: la bolsa de valores de la India abrió ganando terreno este 28 de enero

Inicio de jornada de alzas para el BSE Sensex 30, que empieza la jornada en los mercados del miércoles 28 de enero con notables ascensos del 0,72%, hasta los 82.450 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el indicador suma dos jornadas seguidas en cifras positivas.
En la última semana, el BSE Sensex 30 acumula un incremento 0,66% y en el último año todavía mantiene un ascenso del 7,73%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,86% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 1,12% por encima de su cotización mínima del año en curso (81.537,70 puntos).