BSE Sensex 30 ganó un 0,6% tras el cierre de operaciones

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en positivo para el BSE Sensex 30, que cerró la sesión de mercado del miércoles 28 de enero con incrementos del 0,6%, hasta los 82.344,68 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 82.503,97 puntos y un mínimo de 81.814,75 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,84%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca un incremento 0,53%, de modo que desde hace un año aún acumula una subida del 7,59%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,98% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 0,99% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (81.537,70 puntos).

