BSE Sensex 30 ganó un 0,6% tras el cierre de operaciones

Sesión en positivo para el BSE Sensex 30, que cerró la sesión de mercado del miércoles 28 de enero con incrementos del 0,6%, hasta los 82.344,68 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 82.503,97 puntos y un mínimo de 81.814,75 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,84%.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca un incremento 0,53%, de modo que desde hace un año aún acumula una subida del 7,59%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,98% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 0,99% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (81.537,70 puntos).