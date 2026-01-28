Apertura del FTSE MIB IDX este 28 de enero

Arranque de sesión bursátil sin cambios para el FTSE MIB IDX, que inaugura la sesión bursátil del miércoles 28 de enero con una variación del 0,08%, hasta los 45.402,24 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas pasadas, el índice pone el fin a dos jornadas de racha.
Si consideramos los datos de la última semana, el FTSE MIB IDX anota una subida 2,06%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 25,6%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,98% por debajo de su máximo en lo que va de año (45.850 puntos) y un 2,06% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.488 puntos).