Acciones suizas se hunden en arranque de la sesión;Swiss Market pierde 0,71%

Jornada bajista para el Swiss Market, que comienza la sesión bursátil del miércoles 28 de enero con caídas del 0,71%, hasta los 13.122,56 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas previas, el selectivo invierte la cotización de la jornada previa, donde obtuvo una subida del 0,04%, demostrando que por ahora no es posible definir una tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Swiss Market registra un descenso 0,26%; aunque en el último año todavía mantiene un incremento del 6,99%. El Swiss Market se sitúa un 2,63% por debajo de su máximo del presente año (13.476,32 puntos)