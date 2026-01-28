Noticias

Acciones suizas se hunden en arranque de la sesión;Swiss Market pierde 0,71%

Apertura de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Swiss Market, que comienza la sesión bursátil del miércoles 28 de enero con caídas del 0,71%, hasta los 13.122,56 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas previas, el selectivo invierte la cotización de la jornada previa, donde obtuvo una subida del 0,04%, demostrando que por ahora no es posible definir una tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Swiss Market registra un descenso 0,26%; aunque en el último año todavía mantiene un incremento del 6,99%. El Swiss Market se sitúa un 2,63% por debajo de su máximo del presente año (13.476,32 puntos)

