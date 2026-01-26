Noticias

Clima hoy en República Dominicana: temperaturas para Santiago de los Caballeros este 26 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las siguientes horas de este lunes en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 31 grados, la probabilidad de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 5%, mientras que las ráfagas de viento serán de 41 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 18 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 4%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Santiago de los Caballeros (Imagen ilustrativa Infobae)

Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad más importante de República Dominicana, parte de la provincia de Santiago y ubicada al norte del país centroamericano.

El clima en la ciudad de Santiago de los Caballeros es principalmente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a disminuir el calor y la humedad en la región.

Los meses más calientes son entre julio y agosto, mientras que los meses con las temperaturas más frías son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones y la nubosidad persistan durante gran parte del año.

El clima tropical en Santiago de los Caballeros, junto con la altitud de la ciudad, unos 183 metros sobre el nivel del mar, ocasiona condiciones de nubosidad durante gran parte del año.

Aunque República Dominicana es propensa a los huracanes, Santiago de los Caballeros está un tanto protegida de ellos debido a su ubicación en el Valle de Cibao.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

ClimaSantiago de los CaballerosRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Top 10 de las mejores películas de Netflix en Argentina para engancharse esta noche

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top 10 de las mejores

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Punta del Este

Su ubicación hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos

Predicción del clima: estas son

Clima en Montevideo: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Su ubicación hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos

Clima en Montevideo: conoce el

Clima en Seattle: predicción del estado del tiempo del 26 de enero

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Clima en Seattle: predicción del

Clima en Filadelfia: el pronóstico del tiempo para mañana lunes 26 de enero

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es esencial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Filadelfia: el pronóstico