Valor de cierre del dólar en Cuba este 22 de enero de USD a CUP

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 24 pesos cubanos al cambio oficial, lo que implicó un incremento del 0,15% si se compara con los 23,96 pesos oficiales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra cambios ligeros; sin embargo desde hace un año mantiene aún una disminución del 0,01%.

En relación a fechas anteriores, frenó con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. En los pasados siete días la volatilidad es notoriamente inferior a los números logrados para el último año (4,48%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo esperado en estas fechas.