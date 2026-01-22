Top 10: Estos son los multimillonarios más ricos del mundo actualmente

El dinero nunca se detiene y sus fortunas tampoco (Composición fotográfica infobae)

Quién comenzó el día más rico que ayer y quién perdió una fortuna mientras dormía, el listado de los personajes más ricos del planeta se renovó y las cifras no dejan de sorprender.

Alteraciones abruptas, subidas imprevistas y caídas millonarias revelan lo rápido que se mueve el dinero a ese nivel.

Te presentamos el nuevo listado, los cambios más destacados y cuánto ganó o perdió cada uno de estos millonarios.

Qué tan ricos son los multimillonarios hoy en día

1. Elon Musk.

Su fortuna: $766.6B.

Cuánto cambió: -1.7%.

Valor del cambio: $13.1B.

2. Larry Page.

Su fortuna: $263.7B.

Cuánto cambió: -2.3%.

Valor del cambio: $6.3B.

3. Sergey Brin.

Su fortuna: $243.4B.

Cuánto cambió: -2.3%.

Valor del cambio: $5.8B.

4. Jeff Bezos.

Jeff Bezos es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Su fortuna: $242.6B.

Cuánto cambió: -2.9%.

Valor del cambio: $7.2B.

5. Larry Ellison.

Su fortuna: $227.7B.

Cuánto cambió: -5.4%.

Valor del cambio: $13B.

6. Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $207.4B.

Cuánto cambió: -2.6%.

Valor del cambio: $5.5B.

7. Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $171.3B.

Cuánto cambió: -2.1%.

Valor del cambio: $3.6B.

8. Jensen Huang.

Su fortuna: $154.7B.

Cuánto cambió: -4.3%.

Valor del cambio: $7B.

9. Warren Buffett.

Su fortuna: $143.6B.

Cuánto cambió: -1.8%.

Valor del cambio: $2.6B.

10. Amancio Ortega.

Su fortuna: $142.4B.

Cuánto cambió: -0.7%.

Valor del cambio: $997.4M.

La edición 2025 del listado anual de Forbes registra un récord de 3.028 multimillonarios en el mundo, lo que no solamente significó que por primera vez el acumulado rebasara la barrera de los tres mil millones sino que también llegaron a la lista nuevos nombres que marcan el inicio de un relevo en el mundo del dinero global.

Los nuevos millonarios

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Reuters)

El ascenso de Marilyn Simons y Lyndal Stephens Greth al club de los multimillonarios ilustra la magnitud de los cambios en la riqueza global.

Simons, con 31.000 millones de dólares y Stephens Greth, con 25.800 millones, lideran la mayor ola de nuevos integrantes en la historia del ranking.

Este año, 288 figuras debutaron en el listado, procedentes de 33 países y territorios y suman en conjunto 680.000 millones de dólares, con un promedio de 2.400 millones de dólares por persona.

La edición 2025 de Forbes destaca la tendencia de riqueza creada desde cero: el 68% de los nuevos multimillonarios (196 personas) construyeron sus fortunas sin herencia. El caso más sobresaliente es el del saudí Sulaiman Al Habib, fundador de una red de hospitales privados, quien a los 73 años es el nuevo multimillonario autodidacta más rico del año, con 10.900 millones de dólares.

Entre los más jóvenes, Alexandr Wang, cofundador de Scale AI, alcanza los mil millones a los 28 años, impulsado por la valoración de su compañía de inteligencia artificial en 61.500 millones.

Cuáles son los sectores con más multimillonarios

Por sectores, la tecnología lidera con 46 nuevos multimillonarios, entre ellos Hao Tang (4.300 millones de dólares) por su inversión en AppLovin y Ben Lamm (3.700 millones de dólares), fundador de Colossal Biosciences.

La firma de inteligencia artificial Anthropic también propició la entrada de Dario Amodei y sus seis cofundadores. El sector financiero ocupa el segundo lugar, con 41 nuevos nombres, incluidos el criptoempresario Justin Sun y el inversor Michael Dorrell, ambos con 8.500 millones de dólares.

El sector salud completa el podio, con 40 nuevos multimillonarios, muchos de ellos herederos de gigantes farmacéuticos.

Por generaciones, el último análisis sobre riqueza global de UBS muestra que los nacidos después de 1981 (millennials) tienen una mayor proporción de activos en bienes duraderos y bienes raíces y menor exposición a mercados financieros, en comparación con generaciones anteriores.

Los Baby Boomers (1946-1964) concentran la mayor parte de la riqueza neta (más de 83 billones de dólares), casi el doble que la Generación X y mucho más que los millennials o la generación silenciosa (nacidos antes de 1946).