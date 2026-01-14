Noticias

Valor de apertura del dólar en Chile este 14 de enero de USD a CLP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 884,70 pesos chilenos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,23% con respecto a los 886,71 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso 1,3% y desde hace un año aún mantiene una disminución del 6,95%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, cambia el sentido del dato previo, cuando se anotó un incremento del 1,06%, mostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad es inferior a los números logrados para el último año (10,07%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general últimamente.

