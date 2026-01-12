Noticias

Panamá: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a PAB

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Panamá: cotización de cierre del
Panamá: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a PAB

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 1,17 balboas en promedio, lo que supuso un cambio del 0,36% si se compara con los 1,16 balboas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro marca un incremento 2,12%, por lo que desde hace un año acumula aún una subida del 5,35%.

Respecto de jornadas pasadas, sumó dos sesiones consecutivas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

Temas Relacionados

PanamáEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Este es el top 10 de series en Netflix Chile para disfrutar acompañado

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Este es el top 10

Valor de cierre del dólar en Cuba este 12 de enero de USD a CUP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Panamá: cotización de cierre del dólar hoy 12 de enero de USD a PAB

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Panamá: cotización de cierre del

Cuba: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a CUP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Cuba: cotización de cierre del

Cuál es el valor de cierre del dólar en Chile este lunes 12 de enero

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Cuál es el valor de