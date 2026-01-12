Panamá: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a PAB

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 1,17 balboas en promedio, lo que supuso un cambio del 0,36% si se compara con los 1,16 balboas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro marca un incremento 2,12%, por lo que desde hace un año acumula aún una subida del 5,35%.

Respecto de jornadas pasadas, sumó dos sesiones consecutivas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.