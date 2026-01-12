Noticias

Cuba: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a CUP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

El euro se pagó al cierre a 28,02 pesos cubanos al cambio oficial, lo cual implicó un cambio del 0,36% frente a la cotización de la jornada previa, que fue de 27,92 pesos oficiales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una subida 0,04%, por ello en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 3,15%.

Respecto de jornadas anteriores, existen fluctuaciones notables en el valor de este activo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo que indica la tendencia general.

