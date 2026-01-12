Noticias

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar rápidamente, por lo que es esencial revisar el pronóstico antes de planear tu día

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 30 grados Fahrenheit (aproximadamente -1 grado Celsius). Habrá un viento del suroeste de aproximadamente 6 millas por hora (9.7 kilómetros por hora) que se volverá tranquilo por la tarde.

Clima por la noche

Se espera un clima mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 48 grados Fahrenheit (aproximadamente 9 grados Celsius). El viento será tranquilo, pero se volverá del sur a una velocidad de 5 a 8 millas por hora (8 a 13 kilómetros por hora) por la tarde. Esta noche, las temperaturas descenderán y se anticipa un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y fresca.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 11 de enero 6:52 pm EST.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

