NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 6 de enero

Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

Como cada noche desde que inició la temporada 2025-26 de la NBA, la liga cuenta con una variedad de partidos que prometen acción y adrenalina a los seguidores del mejor baloncesto del mundo. A medida de que transcurren los encuentros la presión aumentó y las franquicias buscan asentar su camino hacia la gloria.

Actualmente hay muchas razones para seguir las actividades dentro de la liga: jugadas espectaculares, récords por batir y encuentros históricos, por mencionar algunas. Cada victoria es importante, puesto que la lucha en la cima de cada una de las conferencias se cierra a medida de que los partidos pasen.

Sigue de cerca las acciones de este día y no te pierdas ningún enfrentamiento. A continuación te compartimos toda la agenda de este viernes, los partidos más importantes y los que interesan a los aficionados de acuerdo al contexto actual de la liga.

Partidos de HOY 6 de enero

Sigue de cerca todas las acciones del mejor balonceste del mundo (Petre Thomas-Imagn Images vía Reuters Con)

Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Gainbridge Fieldhouse

Ciudad: Indianapolis, IN

Orlando Magic vs Washington Wizards

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Capital One Arena

Ciudad: Washington, DC

San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: FedExForum

Ciudad: Memphis, TN

Miami Heat vs Minnesota Timberwolves

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Target Center

Ciudad: Minneapolis, MN

Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Smoothie King Center

Ciudad: New Orleans, LA

Dallas Mavericks vs Sacramento Kings

Hora de México: 22:00 horas

Hora del Este de EEUU: 23:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 20:00 horas

Estadio: Golden 1 Center

Ciudad: Sacramento, CA

El origen del baloncesto profesional en EEUU

Desde su creación en 1946, la liga de baloncesto ha logrado crecer a pasos agigantados hasta convertirse en una de las mejores del mundo (Bob DeChiara-Imagn Images vía Reuters Con)

Cuando la liga de baloncesto profesional se comenzó a instaurar a inicios de la década de 1940, en Estados Unidos dominaban dos deportes: fútbol americano y béisbol. El basquetbol no era del todo popular y fue considerado como una actividad universitaria.

El fin de la Segunda Guerra Mundial representó un boom en la industria del entretenimiento, las actividades de ocio para las personas fue uno de los sectores más interesantes para los empresarios y en medio de esta euforia constante Walter A. Brow, dueño del Boston Garden, junto con otros inversionistas decidieron impulsar el basquetbol profesional.

Los empresarios tenían claros su objetivos, necesitaban de un espectáculo que se realizará en espacios cerrados y atrajera grandes audiencias. El baloncesto era el deporte ideal, pues además de que ya tenía la atención de ciertas personas, se podría jugar varias veces a la semana.

De acuerdo con información de la National Basketball Association (NBA), el 6 de junio de 1946, en el Hotel Commodore de Nueva York, la liga inició su camino y desde entonces ha logrado crecer a pasos agigantados al grado de convertirse en uno de los espectáculos más lucrativos del mundo.

La NBA arrancó con franquicias en 11 ciudades diferentes, estos equipos lograron asentar las bases de la competición, para incentivar a los empresarios y jugadores se decidió que cada equipo se quedaría con las ganancias de la taquilla en sus partidos como local y no podrían utilizar a jugadores universitarios hasta que hayan terminado su ciclo de cuatro años.