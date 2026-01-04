NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 4 de enero

Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

La temporada de la NBA continúa su curso esta noche con varios encuentros que mantienen al borde de sus asientos a los seguidores del básquetbol profesional. La cartelera de este sábado tiene varios enfrentamientos interesantes que pueden sacudir las cosas en las conferencias.

Cada triunfo es crucial para cada una de las franquicias y la lucha por mantenerse en los primeros lugares de la tabla se intensifica con el paso de los días. Actualmente hay varios equipos que están obligados a ganar para no perder terreno contra los líderes y debido a la alta competencia cualquier resultado adverso puede tener una gran peso a final de esta temporada.

No te pierdas ni un segundo de acción de esta noche y sigue de cerca los partidos de la NBA donde las estrellas prometen jugadas espectaculares. Prepárate para disfrutar de una jornada llena de adrenalina, a continuación te compartimos todos los partidos de hoy.

Encuentros de este 4 de enero

Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers

Hora de México: 13:00 horas

Hora del Este de EEUU: 14:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:00 horas

Estadio: Rocket Arena

Ciudad: Cleveland, OH

Indiana Pacers vs Orlando Magic

Hora de México: 14:00 horas

Hora del Este de EEUU: 15:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:00 horas

Estadio: Kia Center

Ciudad: Orlando, FL

Denver Nuggets vs Brooklyn Nets

Hora de México: 14:30 horas

Hora del Este de EEUU: 15:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:30 horas

Estadio: Barclays Center

Ciudad: Brooklyn, NY

New Orleans Pelicans vs Miami Heat

Hora de México: 17:00 horas

Hora del Este de EEUU: 18:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:00 horas

Estadio: Kaseya Center

Ciudad: Miami, FL

Minnesota Timberwolves vs Washington Wizards

Hora de México: 17:00 horas

Hora del Este de EEUU: 18:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:00 horas

Estadio: Capital One Arena

Ciudad: Washington, DC

Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Mortgage Matchup Center

Ciudad: Phoenix, AZ

Milwaukee Bucks vs Sacramento Kings

Hora de México: 20:00 horas

Hora del Este de EEUU: 21:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:00 horas

Estadio: Golden 1 Center

Ciudad: Sacramento, CA

Memphis Grizzlies vs Los Angeles Lakers

Hora de México: 20:30 horas

Hora del Este de EEUU: 21:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:30 horas

Estadio: Crypto.com Arena

Ciudad: Los Angeles, CA

Cómo inició la NBA

Desde su creación en 1946, la liga de baloncesto ha logrado crecer a pasos agigantados hasta convertirse en una de las mejores del mundo (Bob DeChiara-Imagn Images vía Reuters Con)

Cuando la liga de baloncesto profesional se comenzó a instaurar a inicios de la década de 1940, en Estados Unidos dominaban dos deportes: fútbol americano y béisbol. El basquetbol no era del todo popular y fue considerado como una actividad universitaria.

El fin de la Segunda Guerra Mundial representó un boom en la industria del entretenimiento, las actividades de ocio para las personas fue uno de los sectores más interesantes para los empresarios y en medio de esta euforia constante Walter A. Brow, dueño del Boston Garden, junto con otros inversionistas decidieron impulsar el basquetbol profesional.

Los empresarios tenían claros su objetivos, necesitaban de un espectáculo que se realizará en espacios cerrados y atrajera grandes audiencias. El baloncesto era el deporte ideal, pues además de que ya tenía la atención de ciertas personas, se podría jugar varias veces a la semana.

De acuerdo con información de la National Basketball Association (NBA), el 6 de junio de 1946, en el Hotel Commodore de Nueva York, la liga inició su camino y desde entonces ha logrado crecer a pasos agigantados al grado de convertirse en uno de los espectáculos más lucrativos del mundo.

La NBA arrancó con franquicias en 11 ciudades diferentes, estos equipos lograron asentar las bases de la competición, para incentivar a los empresarios y jugadores se decidió que cada equipo se quedaría con las ganancias de la taquilla en sus partidos como local y no podrían utilizar a jugadores universitarios hasta que hayan terminado su ciclo de cuatro años.