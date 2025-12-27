Glosario de tecnología: qué significa x64

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es x64

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

x64 es una arquitectura de procesadores y la versión de 64 bits del grupo de instrucciones x86. Esta versión soporta más memoria, tanto virtual como física. Gracias a eso, los programas pueden guardar mucha más información.

La arquitectura x64 tiene también otros cambios como, por ejemplo: los nuevos registros, los espacios de direcciones mayor y las instrucciones SSE.

Para entender un poco más, vamos a explicar de qué trata cada uno.

Características de la arquitectura x64

Los principales cambios en la arquitectura x64 son los siguientes:

Implementación de nuevos registros: El incremento de los registros en los procesadores ha sido de 32 a 64 bits, doblando totalmente su registro. Además, para el número de registros MMX ( Microprocesador Intel Pentium) de 128 bits se ha duplicado de igual forma, de 8 a 16 bits. Registros SSE (Streaming SIMD Extensions) adicionales: Al igual que el anterior, para estas instrucciones se han aumentado los registros de 8 a 16 bits. Espacios de direcciones mayor: Esta arquitectura puede redireccionar hasta 16 exabytes de memoria, esto significa que su capacidad de almacenamiento de datos es mucho mayor. Además, si se realiza la paginación de memoria de la forma correcta, aquellos sistemas operativos de 32 bits podrían acceder a algunos de los datos sin la necesidad de ejecutarlo en modo largo, mejor conocido como long. Mayor velocidad: Gracias a que las llamadas al sistema no poseen latencias para almacenar y recuperar datos, ni tampoco realizar comprobaciones, la x64 se convierte en una arquitectura mucho más veloz. Para ello, AMD también ha añadido una nueva interfaz para estas llamadas bajo la instrucción “SYSCALL”. Instrucciones SSE: Esta arquitectura ha añadido las extensiones de Intel conocidas como SSE y SSE2 y no son más que otro grupo de instrucciones agregadas al grupo original. Por lo tanto, se les nombra extensiones. Incluso algunos ordenadores agregan la SSE3 y la SSE4. Bit NX (No Execute): Es una nueva tecnología agregada a la arquitectura, la cual consiste en separar cada área de la memoria con el fin de guardar las instrucciones del procesador y el almacenamiento de datos. Esta opción está disponible tanto para sistemas operativos de 32, como para 64 bits.

Historia de la arquitectura x64

La arquitectura x64 fue creada por la AMD, quien se ha encargado por mucho tiempo en producir y distribuir los procesadores diseñados por Intel. No obstante, este último tomó la oportunidad de implementar la arquitectura x86-64, siendo una extensión de la x86 propia de la compañía.

Luego de un tiempo AMD renombró la arquitectura a AMD64, mientras que Intel la renombró a Intel 64. Por lo tanto, es conocida por ambos nombres.

Algunos de los modelos de procesadores en los cuales está implementada son los siguientes:

Core i7. Core i5. Core 2 Quad. Core 2 Extreme. Core 2 Duo. Intel Pentium Dual Core. Intel Atom. Pentium D.

Diferencias entre la versión de Intel y la de AMD

La diferencia entre ambas arquitecturas es mínima, ya que posee gran comparabilidad en cuanto a nivel binario. Sin embargo, se pueden notar algunas diferencias entre ambas y una de ellas es la instrucción “CMPXCHG16B”, la cual no es más que una extensión de la instrucción “CMPXCHG8B” que se encontraba en casi todos los procesadores x86.

Esta nueva instrucción no se encontró en los primeros procesadores de AMD, por lo que Intel decidió incluirlo.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, poco conocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el vasto mundo de la tecnología.