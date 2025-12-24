Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 17

Conoce cuáles son todos los partidos de esta semana de la National Football League (Infobae/Jesús Avilés)

Las actividades dentro de los emparrillados continúan en la NFL después de una semana llena de acción, jugadas dignas de videojuegos y sorpresas en los diferentes enfrentamientos. Las 32 franquicias se preparan para enfrentar desafíos cruciales que podrían definir su futuro dentro de la temporada.

Esta semana promete grandes enfrentamientos entre viejos rivales, así como duelos importantes que pueden sacudir las posiciones en las diferentes divisiones. Cada partido pesa demasiado en el largo camino hacia los Play Offs y un error dentro del campo de juego podría costar en un futuro.

La NFL está preparada para mantener a sus aficionados al bor de sus asientos con una serie de partidos que prometen acción, estrategia y momentos inolvidables dentro del campo de juego.

A continuación te compartimos todos los encuentros correspondientes a la Semana 17 de la NFL.

Partidos de la Semana 17

Conoce cuál es la agenda completa de esta semana de NFL (Peter Casey-Imagn Images vía Reuters)

Dallas Cowboys vs Washington Commanders

Fecha: 25 de diciembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: NETFLIX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Northwest Stadium, Maryland

Detroit Lions vs Minnesota Vikings

Fecha: 25 de diciembre

Hora México:15:30 horas

Hora Oeste EEUU: 13:30 horas

Hora Este EEUU: 16:30 horas

Hora Centro EEUU: 15:30 horas

Transmisión EEUU: NETFLIX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: U.S. Bank Stadium, Minnesota

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

Fecha: 25 de diciembre

Hora México: 19:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: Prime Video.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Missouri

New York Giants vs Las Vegas Raiders

Fecha: 27 de diciembre

Hora México:2:00 horas

Hora Oeste EEUU: 0:00 horas

Hora Este EEUU: 3:00 horas

Hora Centro EEUU: 2:00 horas

Transmisión EEUU: TBD.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Allegiant Stadium, Nevada

Houston Texans vs Los Angeles Chargers

Fecha: 27 de diciembre

Hora México:2:00 horas

Hora Oeste EEUU: 0:00 horas

Hora Este EEUU: 3:00 horas

Hora Centro EEUU: 2:00 horas

Transmisión EEUU: TBD.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: SoFi Stadium, California

Baltimore Ravens vs Green Bay Packers

Fecha: 27 de diciembre

Hora México:2:00 horas

Hora Oeste EEUU: 0:00 horas

Hora Este EEUU: 3:00 horas

Hora Centro EEUU: 2:00 horas

Transmisión EEUU: TBD.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Lambeau Field, Wisconsin

Seattle Seahawks vs Carolina Panthers

Fecha: 27 de diciembre

Hora México:2:00 horas

Hora Oeste EEUU: 0:00 horas

Hora Este EEUU: 3:00 horas

Hora Centro EEUU: 2:00 horas

Transmisión EEUU: TBD.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Bank of America Stadium, North Carolina

Arizona Cardinals vs Cincinnati Bengals

Fecha: 27 de diciembre

Hora México:2:00 horas

Hora Oeste EEUU: 0:00 horas

Hora Este EEUU: 3:00 horas

Hora Centro EEUU: 2:00 horas

Transmisión EEUU: TBD.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Paycor Stadium, Ohio

New Orleans Saints vs Tennessee Titans

Fecha: 28 de diciembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Nissan Stadium, Tennessee

Todas las semanas de temporada regular puedes disfurtar de m´sas de 10 juegos (Matt Marton-Imagn Images vía Reuters)

New England Patriots vs New York Jets

Fecha: 28 de diciembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: MetLife Stadium, New Jersey

Tampa Bay Buccaneers vs Miami Dolphins

Fecha: 28 de diciembre

Hora México: 12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Hard Rock Stadium, Florida

Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts

Fecha: 28 de diciembre

Hora México: 12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Lucas Oil Stadium, Indiana

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns

Fecha: 28 de diciembre

Hora México: 12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: FirstEnergy Stadium, Ohio

Philadelphia Eagles vs Buffalo Bills

Fecha: 28 de diciembre

Hora México: 15:25 horas

Hora Oeste EEUU: 0:00 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Highmark Stadium, New York

Chicago Bears vs ers

Fecha: 28 de diciembre

Hora México: 19:20 horas

Hora Oeste EEUU: 17:20 horas

Hora Este EEUU: 20:20 horas

Hora Centro EEUU: 19:20 horas

Transmisión EEUU: NBC.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Levi's Stadium, California

Los Angeles Rams vs Atlanta Falcons

Fecha: 29 de diciembre

Hora México: 19:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: ESPN.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Mercedes-Benz Stadium, Georgia

Historia de la NFL

El corredor de los Pittsburgh Steelers, Jaylen Warren, salta sobre el safety de los New England Patriots, Craig Woodson, durante el cuarto cuarto en el Gillette Stadium (Brian Fluharty-Imagn Images vía Reuters)

La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.

Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.

El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.

Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.