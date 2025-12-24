Glosario de tecnología: qué significa Proceso informático

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué es Proceso informático

Un proceso informático es un conjunto de instrucciones que tienen un objetivo trazado. El microprocesador es el encargado de mandar y ejecutar dichas órdenes, normalmente a través de un programa o aplicación.

De igual forma, se puede mencionar que un proceso informático está en uso cuando un programa se encuentra en ejecución, ya sea en primer o segundo plano.

Inicio y creación de un proceso informático

Al tratarse de una serie de instrucciones, un proceso de este tipo cumple inicialmente con ciertas capacidades para poder cumplir con su cometido.

Por lo general, en la línea de sistemas operativos de Windows, un proceso se cumple en un inicio a través de 4 pasos

Arranque del sistema. Se realiza una llamada para que aparezca la creación del proceso. Además, debe existir una petición del usuario para crear dicho proceso. En el caso de que el proceso cuente con varias tareas por cumplir, se inicia un trabajo por lotes.

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que la creación de procesos en sistemas operativos basados en Unix es un tanto diferente.

En Unix se realiza una llamada al sistema fork, después se creará un proceso llamado hijo que tendrá semejanzas con el proceso padre.

Finalización de un proceso informático

Como ya se mencionó el cómo se comienza un proceso, es tiempo de conocer cómo es que finaliza un proceso informático.

Cabe destacar, que su finalización va a depender mucho de su creación, además de las instrucciones dadas.

Esto último implica que puede terminar de diferentes maneras

Salida normal. Este tipo de finalización se cumple cuando el proceso se termina por la voluntad del usuario en cuestión. Salida por error. Por el contrario, una salida por error significa que se finaliza un proceso porque no se puede continuar con la ejecución del proceso (Un buen ejemplo puede ser la falta de datos o espacio). Error fatal. En este caso, se trata de un error dentro del programa o incluso el sistema operativo. Por norma general, este tipo de errores son bastante peligrosos, en especial si se habla de un usuario que desconoce o no maneja temas profundos en la informática. Eliminado por otro proceso. Finalmente se debe mencionar que un proceso puede ser eliminado por otro proceso. Un buen ejemplo es cuando un programa o aplicación entra en un bucle por error, por lo que se necesitaría de algún otro proceso para terminar.

Estados de un proceso informático

Por lineamientos generales, el estado pueda tener un proceso va a depender casi que de manera exclusiva de lo que esté haciendo, es decir, de su participación.

Por lo que, siguiendo el contexto anterior, se puede mencionar que hay 3 estados en los que un proceso informático puede estar

Ejecución. Hace referencia a que se está ejecutando un proceso. Bloqueado. Se encuentra denegada su continuación, al menos que se cumpla alguna condición. Listo. El procesador culminó con ese proceso, por lo que puede tomar otro.

Tipos de procesos informáticos

Para finalizar, se debe mencionar que existen dos tipos de procesos los cuales son el modo kernel y el modo usuario.

El modo Kernel suele ser más lento, esto debido a las llamadas al sistema que suelen hacer. Pero como punto positivo, son mucho más seguros.

Por otro lado, el modo usuario se refiere a que el sistema operativo se vale de librerías para cumplir multiplexado y así parecer que trabaja por multiproceso.

