Glosario de tecnología: qué significa Mensaje

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Mensaje

El término mensaje dentro de la comunicación hace referencia a toda aquella información que será enviada por un emisor hacia un receptor.

En general, el mensaje es todo dato que se manda por un canal y a través de un código. Es el conjunto de ideas o conceptos que el emisor le envía al receptor.

Características de un mensaje

Dentro del ámbito de la comunicación, el término “mensaje” posee ciertas cualidades y características que merecen ser conocidas para entender mejor qué es un mensaje.

Ahora, se nombrarán algunas de estas características:

Tienen la particularidad de que son de fácil acceso. Gracias a que el emisor debe estructurar el mensaje, este último suele ser coherente según la situación. Adicionalmente, pueden usar o integrar distintos tipos de códigos, incluso si son combinados. Un ejemplo claro, es cuando un libro contiene párrafos e imágenes. También, cada mensaje que exista debe tener un mensaje, una razón o motivo que debe partir de un emisor a un receptor. Cada tipo de mensaje tiene sus propias reglas al momento de su creación, transmisión y recibimiento. Usualmente, se recomienda el uso de un lenguaje claro y sencillo para facilitar el entendimiento del mensaje.

Ejemplos de mensajes

Existen una gran variedad de ejemplos sobre lo que es un mensaje. A continuación, se hará una breve lista de algunos de ellos

Mensajería instantánea. Este es quizás el ejemplo más puro de lo que es un mensaje. Pues utiliza distintos recursos para transmitir información, esto puede recaer en una aplicación o similares. Correos electrónicos. En el caso de los correos electrónicos, estos cuentan con la particularidad de que es el equivalente digital a las cartas. En estos se puede enviar textos, imágenes, archivos, entre otras cosas. Redacciones. En este caso, se considera mensaje a cualquier texto, ya sea en un currículum o en soldaduras. Lo que caracteriza este caso es que se utiliza el lenguaje escrito. Conversatorio. Dentro de este tipo entran todos aquellos mensajes que fluyen de forma auditiva como una conversación, un audio o incluso una reunión.

Clasificación de los mensajes

De igual forma, se debe resaltar que existe una clasificación que sirve para poder ubicar los tipos de mensajes que existen

Impresos. Es el más básico, pues tiene sus pases en los distintos tipos de papel o tela. Auditivos. Por otro lado, estos se crean gracias a las ondas electromagnéticas. Audiovisuales. Este es una combinación de la vista y el oído. Sus mensajes se pueden ver y escuchar al mismo tiempo. Cibernético. Finalmente, están los mensajes cibernéticos que se caracterizan porque utilizan canales relacionados con el internet o a redes telefónicas.

Por contenido

Informativo. Su principal función es la de otorgar información, además de enseñar algo al receptor. De persuasión. Este tipo de contenido tiene el objetivo de influir en las decisiones de un individuo o un gran colectivo de personas. Motivacional. Por otro lado, el mensaje motivacional o inmersivo trata de que el contenido sea tan empático con el receptor que este se sienta identificado de alguna manera. Interrogación. Este tipo simplemente se clasifica porque incluye preguntas e interrogantes. De opinión. Para finalizar, están los mensajes de opinión cuyo objetivo es el de expresar una idea o concepto que se tenga sobre un tema.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.