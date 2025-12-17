Noticias

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 16

Conoce la agenda completa de futbol americano para este fin de semana desde el juego estelar del TNF hasta el SNF

Conoce cuáles son todos los
Conoce cuáles son todos los partidos de esta semana de la National Football League (Infobae/Jesús Avilés)

La mejor liga de futbol americano del mundo está de regreso con nuevas acciones y enfrentamientos que pasarán a la historia. Los jugadores y entrenadores están listos para enfrentarse a nuevos retos que podrían ser cruciales en el camino hacía los Play Offs.

Esta jornada tendrá una mezcla de enfrentamientos que podrían marcar un antes y después en las diferentes divisiones de la liga. Los aficionados tendrán asegurados un gran número de estrategias, tácticas y jugadas de fotografía como en los últimos años.

Prepárate para disfrutar de los mejores juegos, a continuación te compartimos los compromisos de los diferentes equipos que tendrán en esta Semana 16

Todos los juegos de la Semana 16

Conoce cuál es la agenda
Conoce cuál es la agenda completa de esta semana de NFL (Steven Bisig-Imagn Images vía Reuters)

Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks

Fecha: 18 de diciembre

Hora México:19:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: Prime Video.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Lumen Field, Washington

Philadelphia Eagles vs Washington Commanders

Fecha: 20 de diciembre

Hora México:16:00 horas

Hora Oeste EEUU: 14:00 horas

Hora Este EEUU: 17:00 horas

Hora Centro EEUU: 16:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Northwest Stadium, Maryland

Green Bay Packers vs Chicago Bears

Fecha: 20 de diciembre

Hora México: 19:20 horas

Hora Oeste EEUU: 17:20 horas

Hora Este EEUU: 20:20 horas

Hora Centro EEUU: 19:20 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Soldier Field, Illinois

Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins

Fecha: 21 de diciembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Hard Rock Stadium, Florida

Kansas City Chiefs vs Tennessee Titans

Fecha: 21 de diciembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Nissan Stadium, Tennessee

Minnesota Vikings vs New York Giants

Fecha: 21 de diciembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: MetLife Stadium, New Jersey

New York Jets vs New Orleans Saints

Fecha: 21 de diciembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Caesars Superdome, Louisiana

Los Angeles Chargers vs Dallas Cowboys

Fecha: 21 de diciembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: AT&T Stadium, Texas

Buffalo Bills vs Cleveland Browns

Fecha: 21 de diciembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: FirstEnergy Stadium, Ohio

Todas las semanas de temporada
Todas las semanas de temporada regular puedes disfurtar de m´sas de 10 juegos (Cary Edmondson-Imagn Images vía Reuters)

Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers

Fecha: 21 de diciembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Bank of America Stadium, North Carolina

Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos

Fecha: 21 de diciembre

Hora México: 15:05 horas

Hora Oeste EEUU: 13:05 horas

Hora Este EEUU: 16:05 horas

Hora Centro EEUU: 15:05 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Empower Field at Mile High, Colorado

Atlanta Falcons vs Arizona Cardinals

Fecha: 21 de diciembre

Hora México: 15:05 horas

Hora Oeste EEUU: 13:05 horas

Hora Este EEUU: 16:05 horas

Hora Centro EEUU: 15:05 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: State Farm Stadium, Arizona

Las Vegas Raiders vs Houston Texans

Fecha: 21 de diciembre

Hora México: 15:25 horas

Hora Oeste EEUU: 13:25 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: NRG Stadium, Texas

Pittsburgh Steelers vs Detroit Lions

Fecha: 21 de diciembre

Hora México: 15:25 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Ford Field, Michigan

New England Patriots vs Baltimore Ravens

Fecha: 21 de diciembre

Hora México: 19:20 horas

Hora Oeste EEUU: 17:20 horas

Hora Este EEUU: 20:20 horas

Hora Centro EEUU: 19:20 horas

Transmisión EEUU: NBC.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: M&T Bank Stadium, Maryland

ers vs Indianapolis Colts

Fecha: 22 de diciembre

Hora México: 19:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: ESPN.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Lucas Oil Stadium, Indiana

Historia de la NFL

El corredor de los Pittsburgh
El corredor de los Pittsburgh Steelers, Jaylen Warren, salta sobre el safety de los New England Patriots, Craig Woodson, durante el cuarto cuarto en el Gillette Stadium (Brian Fluharty-Imagn Images vía Reuters)

La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano. 

Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.

El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.

Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.

