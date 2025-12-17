Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 16

La mejor liga de futbol americano del mundo está de regreso con nuevas acciones y enfrentamientos que pasarán a la historia. Los jugadores y entrenadores están listos para enfrentarse a nuevos retos que podrían ser cruciales en el camino hacía los Play Offs.
Esta jornada tendrá una mezcla de enfrentamientos que podrían marcar un antes y después en las diferentes divisiones de la liga. Los aficionados tendrán asegurados un gran número de estrategias, tácticas y jugadas de fotografía como en los últimos años.
Prepárate para disfrutar de los mejores juegos, a continuación te compartimos los compromisos de los diferentes equipos que tendrán en esta Semana 16
Todos los juegos de la Semana 16
Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks
Fecha: 18 de diciembre
Hora México:19:15 horas
Hora Oeste EEUU: 17:15 horas
Hora Este EEUU: 20:15 horas
Hora Centro EEUU: 19:15 horas
Transmisión EEUU: Prime Video.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Lumen Field, Washington
Philadelphia Eagles vs Washington Commanders
Fecha: 20 de diciembre
Hora México:16:00 horas
Hora Oeste EEUU: 14:00 horas
Hora Este EEUU: 17:00 horas
Hora Centro EEUU: 16:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Northwest Stadium, Maryland
Green Bay Packers vs Chicago Bears
Fecha: 20 de diciembre
Hora México: 19:20 horas
Hora Oeste EEUU: 17:20 horas
Hora Este EEUU: 20:20 horas
Hora Centro EEUU: 19:20 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Soldier Field, Illinois
Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins
Fecha: 21 de diciembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Hard Rock Stadium, Florida
Kansas City Chiefs vs Tennessee Titans
Fecha: 21 de diciembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Nissan Stadium, Tennessee
Minnesota Vikings vs New York Giants
Fecha: 21 de diciembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: MetLife Stadium, New Jersey
New York Jets vs New Orleans Saints
Fecha: 21 de diciembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Caesars Superdome, Louisiana
Los Angeles Chargers vs Dallas Cowboys
Fecha: 21 de diciembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: AT&T Stadium, Texas
Buffalo Bills vs Cleveland Browns
Fecha: 21 de diciembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: FirstEnergy Stadium, Ohio
Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers
Fecha: 21 de diciembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Bank of America Stadium, North Carolina
Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos
Fecha: 21 de diciembre
Hora México: 15:05 horas
Hora Oeste EEUU: 13:05 horas
Hora Este EEUU: 16:05 horas
Hora Centro EEUU: 15:05 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Empower Field at Mile High, Colorado
Atlanta Falcons vs Arizona Cardinals
Fecha: 21 de diciembre
Hora México: 15:05 horas
Hora Oeste EEUU: 13:05 horas
Hora Este EEUU: 16:05 horas
Hora Centro EEUU: 15:05 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: State Farm Stadium, Arizona
Las Vegas Raiders vs Houston Texans
Fecha: 21 de diciembre
Hora México: 15:25 horas
Hora Oeste EEUU: 13:25 horas
Hora Este EEUU: 16:25 horas
Hora Centro EEUU: 15:25 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: NRG Stadium, Texas
Pittsburgh Steelers vs Detroit Lions
Fecha: 21 de diciembre
Hora México: 15:25 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 16:25 horas
Hora Centro EEUU: 15:25 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Ford Field, Michigan
New England Patriots vs Baltimore Ravens
Fecha: 21 de diciembre
Hora México: 19:20 horas
Hora Oeste EEUU: 17:20 horas
Hora Este EEUU: 20:20 horas
Hora Centro EEUU: 19:20 horas
Transmisión EEUU: NBC.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: M&T Bank Stadium, Maryland
ers vs Indianapolis Colts
Fecha: 22 de diciembre
Hora México: 19:15 horas
Hora Oeste EEUU: 17:15 horas
Hora Este EEUU: 20:15 horas
Hora Centro EEUU: 19:15 horas
Transmisión EEUU: ESPN.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Lucas Oil Stadium, Indiana
Historia de la NFL
La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.
Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.
El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.
Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.