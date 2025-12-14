Glosario de tecnología: qué significa Lámpara LED

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué es Lámpara LED

Una lámpara led es una bombilla que hace uso de diodos emisores de luz (mejor conocidos como LEDs) como fuente de luz o incluso como decoración.

Una lámpara led es un tipo de objeto que se ha ido extendiendo con el pasar de los años, siendo bastante útil por su larga vida y eficiencia de energía.

Características de una lámpara led

Este tipo de objeto tiene una serie de características que merecen ser mencionadas:

Su gasto energético es menor al de otras lámparas. Son más duraderas a nivel físico, es decir, menos frágiles. Al encender, lo hace automáticamente. Tiene un ciclo de vida bastante alto. Tensión de entrada de 100 a 240 V. No tiene mercurio. No necesita de un driver.

Usos de las lámparas led en la actualidad

Como se dijo anteriormente, este tipo de lámpara es de las más predominantes hoy en día, por lo que no es extraño encontrarlas en varios lugares:

Edificios. Interiores. Espacios abiertos. Pantallas. Lámparas portátiles.

¿Cómo funciona una lámpara led?

Se tiene que en vez de emitir luz de un vacío o de un gas, una lámpara led emite iluminación a través de un objeto sólido. Dicho objeto suele ser un semiconductor.

El LED hace posible la luz cuando los electrones hacen movimiento dentro del semiconductor.

Tipos de lámparas LED

Al tratarse de un objeto con un uso extendido en la actualidad, no es de extrañar que se trate existan distintos tipos de este:

LED de alta potencia . Este tipo produce una luz bastante potente, por lo que se utiliza en aplicaciones domésticas. LED miniatura . Quizás el más conocido y común, pues a diferencia del anterior, este se puede conseguir en equipos electrónicos pequeños como calculadoras o smartphones. LED blanco . También muy conocido pues se especializa alumbrados, o linternas. LED intermitente . Se suele utilizar como indicador de algo. LED monocromático . Se utiliza mucho en semáforos y series navideñas. LED bicolor . Una onda azul y otra roja cuya longitud es utilizada para la fotosíntesis, por lo que estimula el crecimiento de las plantas.

Ventajas de una lámpara LED

Versatilidad . Al tratarse de un tipo de lámpara tan especial, no es de extrañar que los fabricantes las utilicen para diversos ambientes o lugares. Útil en decoración . Gracias a la utilización de esas lámparas, se puede lograr un efecto decorativo bastante importante, ya sea por medio de luces blancas o de colores. Seguridad . Al tratarse de un elemento que trabaja con corriente continua de baja tensión, se sabe que se reducen los accidentes. Ahorro energético . Este tipo de iluminación otorga un importante ahorro energético. Duración . Como se dijo anteriormente, ese tipo de lámparas suele ser más duraderas que una bombilla común, por ejemplo. Poca emisión calórica . Normalmente son diseñadas con disipador de calor para evitar sobrecargas. Posibilidad de control . Las lámparas más avanzadas cuentan con la posibilidad de ser controladas de forma remota. Ecológicas . Como ya se dijo, no contienen mercurio por lo que resulta bastante beneficioso para el medio ambiente. Poca contaminación . Siguiendo la misma anterior, se sabe que las lámparas producen una baja contaminación lumínica.

