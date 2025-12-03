Glosario de tecnología: qué significa Barra de estado

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué es Barra de estado

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Barra de estado es una parte integral de la interfaz gráfica de usuario, que generalmente se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Esta barra contiene información útil para el usuario como la hora actual, el nivel del volumen y otros datos relevantes. Asimismo se pueden encontrar iconos que permiten al usuario acceder a diferentes configuraciones del dispositivo.

¿Alguna vez te has preguntado qué es una barra de estado? Una barra de estado es una parte importante de la interfaz gráfica de usuario, que se encuentra generalmente en la parte inferior de tu pantalla. Esta barra contiene información, como la hora actual, el nivel del volumen y otros datos útiles para el usuario. De igual forma, hay iconos que permiten al usuario acceder a varias configuraciones del dispositivo.

A lo largo de este artículo vamos a ver los elementos básicos que componen una barra de estado, sus funcionalidades y cómo personalizarla en diferentes sistemas operativos.

Elementos de una barra de estado

La barra de estado es una parte importante de la interfaz de usuario de muchos programas. Esta barra proporciona información útil sobre el estado actual del programa y permite que el usuario realice acciones específicas como guardar archivos, cambiar configuraciones o imprimir documentos.

Esta barra contiene varios elementos que permiten a los usuarios navegar por el programa con facilidad. Aquí hay algunos elementos comunes de la barra de estado:

Botones de menú . Estos botones abren los menús principales, como Archivo y Edición, donde se encuentran más opciones para trabajar con el programa. Barras deslizantes . Estas barras permiten al usuario ajustar parámetros tales como volumen o brillo, entre otros. Botones rápidos . Estos botones permiten realizar funciones específicas sin tener que buscar las opciones en los menús. Por ejemplo, un botón rápido podría ser «guardar» o «imprimir». Elementos de información . Estas etiquetas muestran información importante relacionada con el estado actual del programa y su contenido. Por ejemplo, puede mostrar la ubicación del cursor, la longitud del documento o si hay errores en el código escrito. Iconos . Los iconos son gráficos pequeños que representan un concepto visualmente para ayudar al usuario a navegar por la interfaz gráfica del programa y realizar acciones específicas con mayor rapidez.

Funcionalidades de la barra de estado

La barra de estado es una parte fundamental de la mayoría de los programas informáticos modernos. Está diseñada para ofrecer al usuario información clave sobre el estado y la configuración actual del programa. Y ahora hay algunas de las principales funcionalidades que ofrece la barra de estado:

Vista general . La barra de estado muestra información importante sobre el uso actual del programa, como por ejemplo el número total de archivos abiertos, el espacio disponible en disco, etc. Esta información se proporciona para ayudar al usuario a realizar mejor su trabajo. Notificaciones . La barra de estado le notifica al usuario acerca del progreso que se ha hecho en un determinado proceso (por ejemplo, la descarga o instalación de un archivo). Estas notificaciones son útiles ya que permiten al usuario controlar los procesos sin tener que ver directamente el programa. Accesos directos . La barra de estado contiene iconos con accesos directos a las herramientas más comunes del programa. Esto posibilita al usuario realizar tareas rápidamente sin tener que abrir menús o ventanas adicionales. Menú contextual . Al hacer clic con el botón derecho sobre cualquier elemento en la pantalla, se desplegará un menú contextual con opciones relacionadas con ese elemento específico (por ejemplo, editar texto o copiar archivos). El menú contextual aparece gracias a la barra de estado y puede ser muy útil para agilizar ciertas tareas recurrentes. Barras de desplazamiento . Las barras horizontales y verticales situadas en los laterales permiten al usuario moverse por los contenidos mostrados en pantalla sin tener que utilizar teclados ni ratones adicionales. De este modo se reduce considerablemente la cantidad de movimientos necesaria para navegar por cualquier documento o imagen grande.

En definitiva, todas las funcionalidades anteriores vienen incluidas en la barra de estado para facilitar y optimizar el trabajo del usuario y sus interacciones con el programa informático.

Personalización de la barra de estado

La personalización de la barra de estado es una excelente manera de hacer que tu dispositivo se vea único. Esto no solo te permite personalizar el aspecto de tu teléfono, sino también mejorar su funcionalidad. La barra de estado es la parte superior del dispositivo, donde se muestran notificaciones importantes, como el tiempo, la hora y los mensajes entrantes. Al personalizarla, puedes cambiar su apariencia, añadir o eliminar iconos y mucho más. Aquí hay algunas cosas que puedes hacer para personalizar la barra de estado:

Cambiar el tema . Puedes elegir un tema para tu barra de estado que combine con el diseño general de tu dispositivo. Cambiar los iconos . Los iconos en la barra de estado son un elemento importante para mostrar información importante sobre tu dispositivo. Puedes cambiarlos por otros que mejoren su funcionalidad o simplemente porque te gusten más. Añadir widgets . Los widgets son pequeñas aplicaciones que muestran información útil en la pantalla principal de tu dispositivo. Algunos ejemplos son calendarios, relojes y notificaciones. Los widgets sirven para mostrar información sin necesidad de abrir una aplicación completa. Personalizar colores . Puedes cambiar los colores en la barra de estado para combinar con el diseño general del teléfono o simplemente para darle un toque personalizado. Añadir acciones directas . Con las acciones directas puedes acceder rápidamente a algunas funciones comunes del teléfono desde la barra de estado sin necesidad de abrir una aplicación completa. Por ejemplo, puede activar o desactivar Wi-Fi directamente desde ahí sin entrar en Configuración > Red y conexión > Wi-Fi.

Barra de estado en diferentes sistemas operativos

La barra de estado está disponible en casi todos los sistemas operativos modernos. Seguidamente se presentan algunas características generales y diferencias entre varios sistemas operativos:

Windows . La barra de estado en Windows muestra la fecha y hora actuales, así como iconos que indican si hay alguna actualización disponible, el estado de la batería del dispositivo, etc. Además, también ofrece acceso rápido a varias herramientas e información adicional. MacOS . La barra de estado en MacOS es similar a la del sistema operativo Windows. Muestra la fecha y hora actuales, así como iconos que indican si hay alguna actualización disponible o el nivel de batería restante. Por otra parte, también ofrece acceso rápido a funciones como Notificaciones, Buscar mi Mac o AirDrop. Linux . La barra de estado en Linux es bastante simple. Esta, solo muestra algunos iconos con información básica sobre el dispositivo (fecha y hora actuales, nivel de batería restante). Los usuarios pueden agregar sus propios iconos para obtener un mayor control sobre las notificaciones que reciben.

La mayoría de los sistemas operativos modernos brindan un panel personalizable para la barra de estado para permitir a los usuarios personalizarla a su gusto. Los usuarios pueden agregar o quitar iconos según sus necesidades y preferencias personales. Esto les permite recibir únicamente las notificaciones importantes sin distracciones innecesarias.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece diversos beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación inmediata y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un empuje hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el paso hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades y aprendizajes.