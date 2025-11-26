Noticias

Los partidos de la NFL de la Semana 13 que prometen mucha acción

Conoce la agenda completa de futbol americano para este fin de semana desde el juego estelar del TNF hasta el SNF

Guardar
Conoce cuáles son todos los
Conoce cuáles son todos los partidos de esta semana de la National Football League (Infobae/Jesús Avilés)

Las actividades dentro de los emparrillados continúan en la NFL después de una semana llena de acción, jugadas dignas de videojuegos y sorpresas en los diferentes enfrentamientos. Las 32 franquicias se preparan para enfrentar desafíos cruciales que podrían definir su futuro dentro de la temporada.

Esta semana promete grandes enfrentamientos entre viejos rivales, así como duelos importantes que pueden sacudir las posiciones en las diferentes divisiones. Cada partido pesa demasiado en el largo camino hacia los Play Offs y un error dentro del campo de juego podría costar en un futuro.

La NFL está preparada para mantener a sus aficionados al bor de sus asientos con una serie de partidos que prometen acción, estrategia y momentos inolvidables dentro del campo de juego.

A continuación te compartimos todos los encuentros correspondientes a la Semana 13 de la NFL.

Partidos de la Semana 13

Conoce cuál es la agenda
Conoce cuál es la agenda completa de esta semana de NFL (Robert Deutsch-Imagn Images vía Reuters)

Green Bay Packers vs Detroit Lions

Fecha: 27 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Ford Field, Michigan

Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys

Fecha: 27 de noviembre

Hora México:15:30 horas

Hora Oeste EEUU: 13:30 horas

Hora Este EEUU: 16:30 horas

Hora Centro EEUU: 15:30 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: AT&T Stadium, Texas

Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens

Fecha: 27 de noviembre

Hora México: 19:20 horas

Hora Oeste EEUU: 17:20 horas

Hora Este EEUU: 20:20 horas

Hora Centro EEUU: 19:20 horas

Transmisión EEUU: NBC.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: M&T Bank Stadium, Maryland

Chicago Bears vs Philadelphia Eagles

Fecha: 28 de noviembre

Hora México:14:00 horas

Hora Oeste EEUU: 12:00 horas

Hora Este EEUU: 15:00 horas

Hora Centro EEUU: 14:00 horas

Transmisión EEUU: Prime Video.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Lincoln Financial Field, Pennsylvania

Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans

Fecha: 30 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Nissan Stadium, Tennessee

Arizona Cardinals vs Tampa Bay Buccaneers

Fecha: 30 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Raymond James Stadium, Florida

Atlanta Falcons vs New York Jets

Fecha: 30 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: MetLife Stadium, New Jersey

New Orleans Saints vs Miami Dolphins

Fecha: 30 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Hard Rock Stadium, Florida

Houston Texans vs Indianapolis Colts

Fecha: 30 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Lucas Oil Stadium, Indiana

Todas las semanas de temporada
Todas las semanas de temporada regular puedes disfurtar de m´sas de 10 juegos (Matt Marton-Imagn Images vía Reuters)

ers vs Cleveland Browns

Fecha: 30 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: FirstEnergy Stadium, Ohio

Los Angeles Rams vs Carolina Panthers

Fecha: 30 de noviembre

Hora México: 12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Bank of America Stadium, North Carolina

Minnesota Vikings vs Seattle Seahawks

Fecha: 30 de noviembre

Hora México: 15:05 horas

Hora Oeste EEUU: 13:05 horas

Hora Este EEUU: 16:05 horas

Hora Centro EEUU: 15:05 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Lumen Field, Washington

Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers

Fecha: 30 de noviembre

Hora México: 15:25 horas

Hora Oeste EEUU: 13:25 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Acrisure Stadium, Pennsylvania

Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers

Fecha: 30 de noviembre

Hora México: 15:25 horas

Hora Oeste EEUU: 12:00 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: SoFi Stadium, California

Denver Broncos vs Washington Commanders

Fecha: 30 de noviembre

Hora México: 19:20 horas

Hora Oeste EEUU: 17:20 horas

Hora Este EEUU: 20:20 horas

Hora Centro EEUU: 19:20 horas

Transmisión EEUU: NBC.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Northwest Stadium, Maryland

New York Giants vs New England Patriots

Fecha: 01 de diciembre

Hora México: 19:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: ESPN.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Gillette Stadium, Massachusetts

Historia de la NFL

El corredor de los Pittsburgh
El corredor de los Pittsburgh Steelers, Jaylen Warren, salta sobre el safety de los New England Patriots, Craig Woodson, durante el cuarto cuarto en el Gillette Stadium (Brian Fluharty-Imagn Images vía Reuters)

La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano. 

Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.

El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.

Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.

Temas Relacionados

NFLNational Football Leaguefutbol americanomexico-deportesNoticias

Últimas Noticias

Valor de apertura del dólar en Canadá este 26 de noviembre de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Canadá: cotización de apertura del euro hoy 26 de noviembre de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Canadá: cotización de apertura del

Cae nuevamente el precio del dólar en República Dominicana hoy 26 de noviembre

La moneda estadounidense perdió terreno ante la divisa dominicana durante las primeras horas de este miércoles

Cae nuevamente el precio del

Valor de apertura del dólar en Guatemala este 26 de noviembre de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Euro: cotización de apertura hoy 26 de noviembre en Guatemala

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy