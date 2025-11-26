Los partidos de la NFL de la Semana 13 que prometen mucha acción

Las actividades dentro de los emparrillados continúan en la NFL después de una semana llena de acción, jugadas dignas de videojuegos y sorpresas en los diferentes enfrentamientos. Las 32 franquicias se preparan para enfrentar desafíos cruciales que podrían definir su futuro dentro de la temporada.
Esta semana promete grandes enfrentamientos entre viejos rivales, así como duelos importantes que pueden sacudir las posiciones en las diferentes divisiones. Cada partido pesa demasiado en el largo camino hacia los Play Offs y un error dentro del campo de juego podría costar en un futuro.
La NFL está preparada para mantener a sus aficionados al bor de sus asientos con una serie de partidos que prometen acción, estrategia y momentos inolvidables dentro del campo de juego.
A continuación te compartimos todos los encuentros correspondientes a la Semana 13 de la NFL.
Partidos de la Semana 13
Green Bay Packers vs Detroit Lions
Fecha: 27 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Ford Field, Michigan
Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys
Fecha: 27 de noviembre
Hora México:15:30 horas
Hora Oeste EEUU: 13:30 horas
Hora Este EEUU: 16:30 horas
Hora Centro EEUU: 15:30 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: AT&T Stadium, Texas
Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens
Fecha: 27 de noviembre
Hora México: 19:20 horas
Hora Oeste EEUU: 17:20 horas
Hora Este EEUU: 20:20 horas
Hora Centro EEUU: 19:20 horas
Transmisión EEUU: NBC.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: M&T Bank Stadium, Maryland
Chicago Bears vs Philadelphia Eagles
Fecha: 28 de noviembre
Hora México:14:00 horas
Hora Oeste EEUU: 12:00 horas
Hora Este EEUU: 15:00 horas
Hora Centro EEUU: 14:00 horas
Transmisión EEUU: Prime Video.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Lincoln Financial Field, Pennsylvania
Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans
Fecha: 30 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Nissan Stadium, Tennessee
Arizona Cardinals vs Tampa Bay Buccaneers
Fecha: 30 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Raymond James Stadium, Florida
Atlanta Falcons vs New York Jets
Fecha: 30 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: MetLife Stadium, New Jersey
New Orleans Saints vs Miami Dolphins
Fecha: 30 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Hard Rock Stadium, Florida
Houston Texans vs Indianapolis Colts
Fecha: 30 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Lucas Oil Stadium, Indiana
ers vs Cleveland Browns
Fecha: 30 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: FirstEnergy Stadium, Ohio
Los Angeles Rams vs Carolina Panthers
Fecha: 30 de noviembre
Hora México: 12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Bank of America Stadium, North Carolina
Minnesota Vikings vs Seattle Seahawks
Fecha: 30 de noviembre
Hora México: 15:05 horas
Hora Oeste EEUU: 13:05 horas
Hora Este EEUU: 16:05 horas
Hora Centro EEUU: 15:05 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Lumen Field, Washington
Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers
Fecha: 30 de noviembre
Hora México: 15:25 horas
Hora Oeste EEUU: 13:25 horas
Hora Este EEUU: 16:25 horas
Hora Centro EEUU: 15:25 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Acrisure Stadium, Pennsylvania
Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers
Fecha: 30 de noviembre
Hora México: 15:25 horas
Hora Oeste EEUU: 12:00 horas
Hora Este EEUU: 16:25 horas
Hora Centro EEUU: 15:25 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: SoFi Stadium, California
Denver Broncos vs Washington Commanders
Fecha: 30 de noviembre
Hora México: 19:20 horas
Hora Oeste EEUU: 17:20 horas
Hora Este EEUU: 20:20 horas
Hora Centro EEUU: 19:20 horas
Transmisión EEUU: NBC.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Northwest Stadium, Maryland
New York Giants vs New England Patriots
Fecha: 01 de diciembre
Hora México: 19:15 horas
Hora Oeste EEUU: 17:15 horas
Hora Este EEUU: 20:15 horas
Hora Centro EEUU: 19:15 horas
Transmisión EEUU: ESPN.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Gillette Stadium, Massachusetts
Historia de la NFL
La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.
Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.
El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.
Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.