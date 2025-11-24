El índice bursátil Russell 2000 inicia jornada este 24 de noviembre con alza de 0,41%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Russell 2000, que comienza la jornada del lunes 24 de noviembre con leves incrementos del 0,41%, hasta los 2.379,21 puntos, tras la apertura. Con respecto a días pasados, el índice acumula dos sesiones sucesivas en dígitos positivos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Russell 2000 marca un incremento del 1,62%. El Russell 2000 se sitúa un 5,6% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.520,44 puntos) y un 35,13% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.