Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 24 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Jornada sin cambios para el KOSPI, que terminó rueda bursátil del lunes 24 de noviembre con una variación del 0,19%, hasta los 3.846,06 puntos. El selectivo marcó un máximo de 3.917,16 puntos y un mínimo de 3.838,20 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,02%.

En la última semana, el KOSPI acumula un descenso 5,95%; pero en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 50,17%. El KOSPI se sitúa un 8,9% por debajo de su máximo del presente año (4.221,87 puntos) y un 67,68% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el precio de un determinado conjunto de activos, por lo que recolecta datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).