ATX inicia la jornada al alza este 24 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el ATX, que comienza la jornada en los mercados del lunes 24 de noviembre con notables incrementos del 1,22%, hasta los 4.847,58 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas anteriores, el selectivo invierte el dato de la sesión previa, cuando acabó con un descenso del 0,22%, demostrando que por ahora no es posible definir una tendencia.

Con respecto a la última semana, el ATX registra un ascenso 0,56% y desde hace un año aún acumula un incremento del 36,82%. El ATX se sitúa un 1,71% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.931,68 puntos) y un 34,58% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.