Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana 1,05% este 24 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el KOSPI, que inaugura la sesión de mercado del lunes 24 de noviembre con ascensos del 1,05%, hasta los 3.893,64 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de jornadas previas, el selectivo invierte el resultado de la sesión previa, donde cerró con un descenso del 1,92%, sin ser capaz de establecer una tendencia estable.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI registra una bajada 4,78%; pese a ello en términos interanuales acumula aún un ascenso del 52,03%. El KOSPI se sitúa un 7,77% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.221,87 puntos) y un 69,75% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.