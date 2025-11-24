Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 24 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el Swiss Market, que empieza la jornada en los mercados del lunes 24 de noviembre con leves subidas del 0,47%, hasta los 12.692,03 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice bursátil acumula cuatro fechas consecutivas en dígitos positivos.

En relación a los últimos siete días, el Swiss Market registra una subida 0,75%, de manera que desde hace un año aún conserva un ascenso del 9,97%. El Swiss Market se sitúa un 3,6% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 16,57% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (10.887,73 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.