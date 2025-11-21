Swiss Market finaliza operaciones con movimientos positivos el 21 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de subida para el Swiss Market, que cerró la jornada en los mercados del viernes 21 de noviembre con ascensos del 0,71%, hasta los 12.632,67 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 12.634,42 puntos y la cifra mínima de 12.476,17 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,25%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Swiss Market marca una disminución 0,01%; sin embargo en términos interanuales aún acumula una subida del 8,53%. El Swiss Market se sitúa un 4,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 16,03% por encima de su valoración mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.