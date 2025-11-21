PSI 20 se mueve en terreno positivo en el arranque de las operaciones este 20 de noviembre

Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el PSI 20, que comienza la sesión de mercado del jueves 20 de noviembre con notables incrementos del 0,98%, hasta los 8.151,96 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el índice pone punto final a cuatro jornadas de tendencia negativa.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el PSI 20 registra una disminución 1,97%; pero en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 26,61%. El PSI 20 se sitúa un 3,91% por debajo de su máximo en lo que va de año (8.484,01 puntos) y un 30,35% por encima de su cotización mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el precio de un un conjunto de activos, por lo que se sirve de datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

