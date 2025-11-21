El índice KOSPI de Corea del Sur perdió 4,09% en la apertura de este 21 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el KOSPI, que comienza rueda bursátil del viernes 21 de noviembre con grandes bajadas del 4,09%, hasta los 3.840,87 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de fechas anteriores, el indicador cambia el sentido del dato previo, en el que se anotó una subida del 0,61%, demostrando que es incapaz de consolidar una tendencia.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el KOSPI anota una bajada 4,26%; aunque en el último año mantiene aún un ascenso del 49,76%. El KOSPI se sitúa un 9,02% por debajo de su máximo del presente año (4.221,87 puntos) y un 67,45% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que se utuliza para conocer la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, por lo que recolecta datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).