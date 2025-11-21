Acciones italianas tienen una bajada en inicio de la jornada de este 21 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el FTSE MIB IDX, que empieza la sesión de mercado del viernes 21 de noviembre con caídas del 1,11%, hasta los 42.443,64 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con días pasados, el selectivo invierte el resultado de la sesión previa, cuando cerró con un ascenso del 0,44%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado.

Si consideramos los datos de la última semana, el FTSE MIB IDX anota una bajada 3,53%; por contra en términos interanuales aún acumula un incremento del 27,48%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 5,24% por debajo de su máximo en lo que va de año (44.793 puntos) y un 29,67% por encima de su cotización mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.